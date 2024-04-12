Kahramanmaraş’ta Starbucks saldırısı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Starbucks saldırganı suç makinesi çıktı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine yapılan silahlı ve taşlı saldırının faili suç makinesi çıktı. Saldırganın 42 farklı suçtan kaydı olduğu belirlenirken şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanırken, şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, “12 Nisan 2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Merkezi ABD’nin Seattle kentinde bulunan kahve zinciri Starbucks’a kahvelerine çok fazla buz koyması nedeniyle 5 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

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