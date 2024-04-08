Yediemin deposunda yangın çıktı

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Pendik’te, yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokağı’ndaki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yediemin deposundaki yangın araçlara sıçradı

Yangın, kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.



Pendik Güzelyalı’da lise önüne gelen bir şahıs önce pompalı tüfekle okuldan çıkan öğrencilerin üzerine ateş açarak biri kız 3 öğrenciyi yaraladı. Ardından bileğini keserek intihar girişiminde bulundu. Yaralanan kız öğrenci kurtarılamadı.

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