Aydın’da bir şahıs yüzlerce ağacı kesti

Aydın’da bir şahıs, tek gecede 8 ayrı bahçedeki yüzlerce incir ve zeytin ağacını kesti. Ağaçların halini gören vatandaş, “Ağaçlar, bir daha yetişmesin diye bilinçli olarak gövdelerinden kesilmiş. Ha 3 yaşındaki bir çocuğun kolunu kesmişsin ha bu ağaçları kesmişsin. Bizim için aynı şey.” dedi.

