Bilecik Osmaneli’de Trafik Kazası: 1 Ölü 13 Yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Sıtkı Naz’ın kullandığı 34 DYE 744 plakalı minibüs, Bilecik-Sakarya yolu İçmeler mevkisinde refüje çarparak devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste bulunanlardan Mevlüt Naz adlı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 13 kişi Osmaneli, Bilecik ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Naz’ın cesedi, Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.