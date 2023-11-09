Bağcılar’da trafik kazası: 9 yaralı

Bağcılar trafik kazası… Meydana gelen zincirleme kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre kaza İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yüzyıl mahallesi Batışehir caddesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde oluşan kazada 34 VA 4066 plakalı hafif ticari araç, kullanıcısının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Savrulan araç karşı şeritten gelen araçlarla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kendi şeridine dönen araç yan yatarak durabildi. Kaza nedeniyle ani fren yapan bir servis minibüsüne ise arkadan gelen 3 araç çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazanın başlamasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü yara almazken yaralanan 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

2 kişi polis merkezine götürüldü.