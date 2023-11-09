Trafik Kazası Haberleri

Bağcılar’da trafik kazası: 9 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk Twitter'da takip edin
2
Bağcılar Trafik Kazası
Bağcılar Trafik Kazası

Bağcılar trafik kazası… Meydana gelen zincirleme kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre kaza İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yüzyıl mahallesi Batışehir caddesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde oluşan kazada 34 VA 4066 plakalı hafif ticari araç, kullanıcısının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Savrulan araç karşı şeritten gelen araçlarla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kendi şeridine dönen araç yan yatarak durabildi. Kaza nedeniyle ani fren yapan bir servis minibüsüne ise arkadan gelen 3 araç çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazanın başlamasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü yara almazken yaralanan 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

2 kişi polis merkezine götürüldü.

Bağlantılar
NationalTurk fotoğrafı NationalTurk Twitter'da takip edin
2
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu