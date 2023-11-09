Tuzlaspor Başkanına Bahis Soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda şike ve yasadışı bahis iddialarıyla ilgili Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı’ya soruşturma başlattı.

TuzlaSpor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında “Malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet”, “Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizleme” ve “Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, gazeteci Murat Ağırel’in bilet fiyatlarının çok yüksek olması, satılmış olarak görülmesine rağmen stadın boş olması iddialarını yazmasıyla gündeme gelmişti.

Tuzlaspor’un lig müsabakasında bütün biletlerin satılmasına rağmen çok az sayıda kişinin statta bulunması nedeniyle kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları ortaya atılmıştı.

Tuzlaspor Soruşturması

Gündeme gelen iddiaların ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında “Malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet”, “Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizleme” ve “Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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