Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca çarptı: 7 yolcu yaralandı

İstanbul Bahçelievler’de, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İzzettin Çalışlar Caddesi’nde seyir halindeyken gerçekleşen bu kazada, otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay, saat 08.30 civarında gerçekleşti ve kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hızla yetkililere haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İETT otobüsü kaza yaptı

Kaza anında, otobüs şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kaldırıma çıkarak ağaca çarptığı belirtildi. Kazanın etkisiyle otobüsün camları kırıldı ve içerideki yolcular savruldu. Şoförle birlikte toplamda 7 kişinin hafif yaralandığı bildirilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, hafif yaralanmalarla kazayı atlattıkları açıklandı.

Kazanın ardından, Bahçelievler’deki trafik bir süre aksadı ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için incelemelere devam ederken, olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, otobüsün aniden kaldırıma çıkıp ağaca çarptığı ve içerideki yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü.

Bu tür kazaların önlenmesi amacıyla toplu taşıma sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, yetkililer de güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Olay, bölgedeki sakinler arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı, ancak yetkililerin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alındı