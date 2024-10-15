Metrobüste doğum heyecanı: Yılmaz bebek dünyaya geldi
İstanbul’da metrobüste sancıları artan 35 haftalık hamile Hanife Mete, hastaneye yetişemeden doğum yaptı. Yılmaz ismi verilen bebeğin sağlıklı dünyaya gelişi büyük sevinç yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aileyi ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.
İstanbul’da 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, doğum sancıları başladığında eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ancak çift taksi bulamayınca metrobüse binmek zorunda kaldı. Metrobüs seyir halindeyken sancıları artan Hanife Mete’nin durumu, metrobüs şoförü ve diğer yolcular tarafından fark edilince metrobüs, Cennet Mahallesi durağında durduruldu. Yolcular başka araçlara yönlendirilirken, Hanife Mete, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe “Yılmaz” ismi verildi.
Metrobüste inanılmaz olay
Baba Cemal Mete, yaşananların ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Metrobüs doluydu, ama şoför yolcuları indirip bize yardımcı oldu. Çok korktuk, ama çok şükür bebek de annesi de sağlıklı.”
Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mete ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında hem anne ve bebeğin sağlığıyla ilgili bilgi aldı hem de ailenin sevincini paylaştı. İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yılmaz bebek metrobüsümüzde dünyaya geldi. Annesi ve babasına sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum” dedi.
Yılmaz bebeğin ve annenin sağlık durumu iyi, kısa süreli kontrolün ardından taburcu edildiler.
İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otobüs içindeki 7 yolcu hafif yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.