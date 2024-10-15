Metrobüste doğum heyecanı: Yılmaz bebek dünyaya geldi

İstanbul’da 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, doğum sancıları başladığında eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ancak çift taksi bulamayınca metrobüse binmek zorunda kaldı. Metrobüs seyir halindeyken sancıları artan Hanife Mete’nin durumu, metrobüs şoförü ve diğer yolcular tarafından fark edilince metrobüs, Cennet Mahallesi durağında durduruldu. Yolcular başka araçlara yönlendirilirken, Hanife Mete, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe “Yılmaz” ismi verildi.

Metrobüste inanılmaz olay

Baba Cemal Mete, yaşananların ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Metrobüs doluydu, ama şoför yolcuları indirip bize yardımcı oldu. Çok korktuk, ama çok şükür bebek de annesi de sağlıklı.”

Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mete ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında hem anne ve bebeğin sağlığıyla ilgili bilgi aldı hem de ailenin sevincini paylaştı. İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yılmaz bebek metrobüsümüzde dünyaya geldi. Annesi ve babasına sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

Yılmaz bebeğin ve annenin sağlık durumu iyi, kısa süreli kontrolün ardından taburcu edildiler.