İBB ‘yolsuzluk’ davasında ilk duruşma yarın

İBB ‘yolsuzluk’ davasında beklenen gün geldi… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dava süreci başlıyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması yarın yapılacak. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı toplam 407 sanık, Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu’nun ‘örgüt lideri’ olduğu iddia edildi. İddianamede İmamoğlu hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

İddianamede İmamoğlu’nun 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İBB iddianameside 7 isim ‘örgüt yöneticisi’ olarak yer aldı

Hazırlanan iddianamede Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Gün, firari Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız da ‘örgüt yöneticisi’ olarak gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş hakkında ‘48 kez Rüşvet’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Rüşvet Verme’, ‘55 kez İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘39 kez Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’, ‘8 kez Suç Gelirlerini Aklama’, ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’, ‘Çevre Kirliliğine Neden Olma’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘İrtikap’, ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ ve ‘Haberleşmenin Engellenmesi’ suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Murat Ongun ve diğer sanıklar hakkında istenen cezalar

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında ise ‘Rüşvet’, ‘53 kez İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘33 kez Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Suç Gelirlerini Aklama’ suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ertan Yıldız’ın ‘Rüşvet’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’ suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adem Soytekin hakkında ise ‘Rüşvet’, ‘Zincirleme Şekilde Rüşvet’, ‘İrtikap’ ve ‘Suç Gelirlerini Aklama’ suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istendi.

Firari sanık Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Uyuşturucu’ soruşturmasında da adı geçen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan firari sanık iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’, ‘Suç Gelirlerini Aklama’, ‘Evrakta Sahtecilik’, ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’, ‘Çevre Kirliliğine Neden Olma’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası istendi.

Casusluk dosyasındaki sanık da yargılanacak

‘Casusluk’ soruşturması kapsamında ‘Siyasal Casusluk’ suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hüseyin Gün’ün, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında da ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve ‘Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme’ suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şahan ve Çalık hakkında da hapis talebi

Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, 23 Mart 2025’te ‘terör’ soruşturması kapsamında ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanmış, ardından geçtiğimiz aylarda ‘terör’ dosyasından tahliye edilmişti. Şahan, 12 Eylül 2025 tarihinde ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.

Şahan hakkında 5 kez ‘Rüşvet Alma’, 2 kez ‘İrtikap’, ‘Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından toplam 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ise 7 kez ‘Rüşvet Alma’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı da tutuklu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de 19 Ağustos 2025 tarihinde ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı da tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise ‘Suç örgütüne üye olma’ iddiasıyla 19 Haziran 2025 tarihinde savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı. İfade veren Pehlivan tutuklandı. İddianamede Pehlivan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

