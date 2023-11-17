Barış Pehlivan Tahliye Oldu

3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin ardından “denetimli serbestlik kararı” verildi.

Denetimli serbestlik kararının açıklanmasının ardından Barış Pehlivan tahliye edildi.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle beşinci kez tutuklanan ve İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi. Pehlivan, kararın ardından serbest bırakıldı.

Barış Pehlivan Tahliye Sonrası Konuştu

Barış Pehlivan tahliye olduktan sonra meslektaşlarına açıklamalarda bulundu. 3 aydır hiç olmaması gereken bir süreç yaşadığını söyleyen Pehlivan şöyle devam etti:

“Maalesef bu iktidar, yargı sistemi beni 3 aylığına cezaevine soktu. Hak ettiğim denetimli serbestlik hakkını bana çok gördüler. Bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik.

En sonunda bir davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta kum tanesi kadar kalıyor.

Türkiye’de gazetecilere olan baskıları çözmüyor. Benimki sadece küçük simge. Umarım böyle süreçleri daha az yaşadığımız Türkiye’ye kavuşuruz. Dün nasıl gazetecilik yaptıysam yine aynı gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim.”

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Cumhuriyet’teki ‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti nedeniyle dava açılmıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.

Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tutuklandı!