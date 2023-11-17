Küçükçekmece’de Patlama: 1 Ölü 5 Yaralı

Küçükçekmece’de 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Küçükçekmece patlama gelişmesiyle ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

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