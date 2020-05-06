Beyaz Saray Sözcüsü’nden ABD-Çin alakaları için dikkat çeken icmal: “Hayal kırıklığı ve hüsran”

McEnany, Beyaz Saray’da düzenlediği basın içtimasında, Kovid-19 ile savaştaki son gelişmeleri kıymetlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 testi konusunda ABD’nin tüm yerkürede başkan bir konumda olduğunu kaydeden McEnany, “ABD, bugüne kadar 7,5 milyon koronavirüs testi yaptı. Bu çok sıra dışı bir rakam. Bu, kazara yakalanmış bir muvaffakiyet değil.” değerlendirmesinde bulundu.

“HERKESİN TEST EDİLMESİ FİKRİ SAÇMA”

McEnany, kişilerin işine inanç içinde dönmesi için bütün çalışanların test edilmesi gerekip gerekmediğine ait bir soruyu ise, “Şu anda tüm ABD’lileri test etsek, her saat başı tekrar test etmemiz lazım. Zira her an virüse temas edebilirsiniz. Bu nedenle de herkesin test edilmesi fikri saçma. Test konusunda stratejik davranmalıyız, bu devrana kadar da o denli yaptık.” dedi.

Virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kararının, eyalet valilerine bırakıldığını anımsatan McEnany, “Valilere, Beyaz Saray’ın, tedbirlerin gevşetilmesi sürecine ait yayımladığı yol haritasına uyma daveti yapıyoruz.” diye konuştu.

“TEMSİLCİLER MECLİSİ UYGUN NİYETLİ HAREKET ETMİYOR”

Beyaz Saray’ın Kovid-19 ile Uğraş Hizmet Gücü üyesi Tabip Anthony Fauci’nin, Temsilciler Meclisinde tabir vermesini reddetmesine ait McEnany, “Fauci, ilerleyen günlerde Senato’da tabir verecek ve burada hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlar’ın sorusunu yanıtlayacak. Gelgelelim, Temsilciler Meclisi güzel niyetli hareket etmiyor.” tahlilinde bulundu.

McEnany, bir gazetecinin, “ABD-Çin bağlantılarını nasıl görüyorsunuz?” biçimindeki sorusunu ise, “Şu anda, ABD ve Çin arasında hayal kırıklığı ve hüsran ilgisi var.” halinde yanıtladı.

Çin’in, Kovid-19’un beşerden kişiye bulaşması konusundaki malumatları gereğince paylaşmadığını vurgulayan McEnany, “Çin, virüs idaresine ait bizim araştırmacılarımızın inceleme yapmasına müsaade vermedi.” dedi.