Trump’tan İran’a karşı savaş salahiyetlerini kısıtlayan tasarıya veto

Trump yaptığı yazılı açıklamada, laf konusu yasa tasarısını veto ettiğini duyurarak, “Bu, Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’i bölerek 3 Kasım’daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir modülü olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı.” değerlendirmesinde bulundu.

Tasarının, birtakım gerçeklerin ve kanunların yanlış anlaşılmasına dayandığını savunan Trump, “Bu tasarının tersine, İran’a karşı hiçbir güç tasarrufunda bulunmamıştır. 4 ay evvel, Kasım Süleymani’nin Irak’ta bulunduğu sırada öldürülmesine ait alanında bir karar verdim. İran da buna Irak’taki üslerimize roketle saldırarak karşılık verdi.” tabirine mekan verdi.

Süleymani operasyonunun “tamamen hukuksal olduğunun” altını çizen Trump, “Bu tasarı, ABD yöneticisinin devletini, müttefiklerini ve ortaklarını muhafaza kabiliyetine büyük ölçüde zarar verir.” görüşünü paylaştı.

Trump, açıklamasının ahir, “Kongre, bu tasarıyı hiç kabul etmemeliydi.” sözünü kullandı.

TASARI KONGRE’DEN GEÇMİŞTİ

Kelam konusu tasarı, Trump’ın bundan sonra İran’a yönelik rastgele bir askeri adımı Kongrenin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyor.

Senatonun onayını 13 Şubat’ta alan tasarı, 12 Mart’ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve Trump’ın masasına gelmişti.

Tasarı, Kongrenin Trump’a yönelik İran konusundaki en net yansısı olarak bedellendiriliyor.