Bolu’da üniversite öğrencisinin dövdüğü yaşlı adam vefat etti

Bolu'da parkta üniversite öğrencisi K.K.'nin (20) darbettiği Naim Acar (67), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

NationalTurk TR16/03/2026
Bolu‘da yaşlı adamın acı vefatı

Bolu’da parkta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.K., 67 yaşındaki Naim Acar’ı darp etmişti. Yaşlı adam hayatta kalma mücadelesini kaybetti.
6 Mart günü İhsaniye Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı’nda üniversite öğrencisi K.K. parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar’ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı.
Yaşlı adam yumruk atılmasıyla yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşlı adam vefat etti.

