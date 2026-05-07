Bursa’da 54 ayrı suç kaydı olan şahıs çatıda yakalandı

Bursa‘da firari şahıs yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen firari şahıs çatıda yakalandı.

‘Tehdit’ suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen A.T.’nin saklandığı adrese gelen polis ekipleri garip bir tabloyla karşılaştı.

Firari polislerden kaçmak yerine çatı katına çıkıp saklanmaya çalıştı. Bir süre çatıda oturarak aşağıdaki ekipleri izleyen şahıs, polislerin onu fark etmesiyle teslim oldu. Operasyon anları saniye saniye kameraya yansıdı.