Bursa’da izmarit atarken zabıtaya yakalandı

Bursa'nda aracında biriktirdiği izmaritleri yere atarken zabıtaya yakalan sürücü ceza aldı.

Bursa‘da garip izmarit cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yeni mahalle Zincirlikuyu caddesi üzerinde bir sürücü aracında biriktirdiği izmaritleri yere atarken zabıtaya yakalandı. Zabıta sürücüye çöplerini temizleme cezası verdi.

Aracının içinde biriktirdiği izmaritleri yere atarak çevreyi kirleten sürücü A.D.’yi yolda fark eden gören zabıta ekipleri A.D.’yi uyararak izmaritleri toplamasını istedi. Ardından sürücüye gerekli cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi sosyal medyada konuya ilişkin, “Çevre zabıta ekiplerimiz devriye esnasında yere çöp atan bir vatandaşa gerekli müdahalede bulundu. Kirleten temizler anlayışıyla hem çevreyi temizlettik hem de cezai işlem uyguladık” paylaşımında bulundu.

Sürücüye, Kabahatler Kanunu 32. maddesi uyarınca 3 bin 705 TL cezai işlem uygulandı.

