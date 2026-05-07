Elazığ’da araçlar birbirine girdi: 3 yaralı

Elazığ‘da zincirleme kaza

Elazığ’ın Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza büyük bir panik yarattı.

Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında bir hafif ticari araç, bir cip ve bir otomobilin zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevk ettiler.

Kazaya karışan yaralıların tedavileri sürüyor. Polis ekipleri gerçekleşen zincirleme kazayı inceliyor.

Korkunç zincirleme kaza işte böyle görüntülendi – Video