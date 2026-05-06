Ankara’da güzellik için gittiği merkezden felçli ayrıldı!

Ankara‘da korkunç işlem

Ankara’da yaşayan 57 yaşındaki Serap Kopar, yüzündeki kırışıklıklardan kurtulma umuduyla internetten bulduğu Ş.S. isimli kadına ait güzellik merkezinde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından yüz felci geçirdiğini söyleyen kadın dolandırıldığını da iddia etti.

Yüzüne yapılacak işlem için 50 bin lira ödeyen Serap Kopar operasyon sonrası uyandığında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre bir hafta sonra fenalaşarak hastaneye giden Kopar’a yüz felci teşhisi konuldu.

Durum üzerine güzellik merkezi yetkililerinden şikayetçi olan Kopar, ikinci şoku da banka hesabını kontrol ederken yaşadı. Ödediği 50 bin liranın bir kuyumcuya ait ‘POS’ cihazından yapıldığını fark etti.

Kopar, “Ağzım yamuldu, yüzüm aşağıya sarktı. Yüz felci tanısı konuldu. Aylarca fizik tedavisi göreceğim. Ne kadar düzeleceğini bilmiyorum. Uyurken gözümü kapatamıyorum. Çok mağdur oldum. Beni bu hale sokan herkesten şikayetçiyim. Yüzlerce insanın benim gibi mağdur olduğunu gördüm. Her yere şikayette bulundum” dedi.