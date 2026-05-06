Samsun’da akran zorbalığı kamerada: Dakikalarca darp ettiler

Samsun’da akranlarını darp ettiler

Samsun’da 30 Nisan akşam saatlerinde bir ortaokulun bahçesinde 5 kişilik bir genç kız grubu akranları olduğu bilinen 17 yaşındaki baka bir kız çocuğunu acımazca darp ederek bu anları kameralara kaydettiler. Zorbalık yapan 5 genç kız tutuklandı.

17 D.A. akranları tarafından saçlarından sürüklendi, tekme ve yumruklarla darp edildi ve başı defalarca yere vuruldu.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda; zorbalık yapan N.S. (19), S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T. (14) tutuklandı.

Darp edilen kız çocuğu ve ailesine, ise sosyo-ekonomik ve psikososyal destek sağlanılıyor.