Çark Etti İşe Yaramadı! O Müdür Açığa Alındı

Konya’nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına gölge düşen skandal paylaşımlardan birine imza attı. Özince çark etse de işe yaramadı.

Cumali Özince, sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” paylaşımında bulundu.

Paylaşımın sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından tepkiler üst üste geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki gösterince Cumali Özince geri vites yaptı.

Özince daha sonra bu paylaşımı kaldırarak “Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalmasını” dilediği yeni bir paylaşım yaptı. Yeni paylaşımında “Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle” ifadelerini kullanan Özince’yi bu paylaşımı da kurtarmadı.

Cumali Özince, valilik kararıyla açığa alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da olayla ilgili müfettiş görevlendirdiği bildirildi.