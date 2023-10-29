Cumhuriyet 100 yaşında

Cumhuriyet’in 100. Yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Bayramı için törenler yapıldı

İstanbul Havalimanı’nda Cumhuriyet‘in 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi

Terminaldeki törende kutlama programının açılışını, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen yaptı.

Cumhuriyet’in 100. yılıyla İstanbul Havalimanı’nın da hizmete alınışının 5. yılını kutladıklarını belirten Bilgen, şöyle devam etti:

“Her geçen gün gücüne güç katan Türkiye’mizin kadim değerlerini daha da yücelten, koruyan, güvenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyet’imiz 100. yaşını kutluyor. Hep birlikte nice 100 yıllara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet zor şartlar altında bir hayale tutulan aziz milletimizin inancıyla kuruldu.”

İzmir

İzmir’deki kutlama programı, Valilikte tebrikleri kabul ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Elban, Orgeneral Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tören aracından vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Uşak’ta 1923 kişiyle zeybek gösterisi

Uşak’ta Vali Turan Ergün’ün Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’ndaki programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Törende İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan 1923 kişilik grup, zeybek gösterisi yaptı.

Daha sonra milli motosiklet sporcusu Asrın Rodi Pak, motosikletiyle gösteri sundu.

Denizli

Denizli’de Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını, ülke genelinde olduğu gibi kentte de büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Adana

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda tören düzenlendi.

Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı paylaşıldı.

Hatay

Hatay’da Vali Mustafa Masatlı’nın, Valiliğin geçici hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Atatürk Caddesi’nde tören yapıldı.

Programda Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını anlattı.

Sivas

Sivas’taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek’in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.