Bulgaristan’da seçimlerin ilk turu tamamlandı

Bulgaristan‘da yerel seçimlerin ilk turu 29 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Seçimdeki son durum ise merak ediliyor.

Bulgaristan’da yerel seçim heyecanı

Başkent Sofya’da Vasil Terziev (PP-DB, Spasi Sofya) ve Vanya Grigorova (Bulgaristan için BSP, Levitsata vs) ikinci turda karşı karşıya gelecek. Plovdiv’de Kostadin Dimitrov ile İvaylo Staribratov (PP-DB),Varna’da her biri seçmenlerin yüzde 26,9’unu alan İvan Portnih (GERB) ile Blagomir Kotsev (PP-DB) arasında, Blagoevgrad’da İlko Stoyanov (bağımsız) ve Metodi Baykuşev (PP-DB) da ikinci tur seçimler olacak. Kırcali’de Hak ve Özgürlükler Hareketi DPS adayı Erol Mümün oyların yüzde 55,8’ini alarak seçimlerin galibi oldu.

Saat 19.00 itibari ile başkentte katılım oranı yüzde 36, Plovdiv’de yüzde 33,7, Varna’da yüzde 39,9, Blagoevgrad’da yüzde 55 ve Kırcali’de yüzde 39,2.

Sofya’da belediye meclis üyeleri için yapılan oylamada PP-DB önde, Spasi Sofya oyların yüzde 40,6’ını aldı. Plovdiv’de GERB yüzde 29,7 ile önde, onu yüzde 22,1 ile PP-DB izledi, Varna’da ise GERB oyların yüzde 22,8’ini, PP-DB ise yüzde 21,8’ini aldı. Blagoevgrad’da GERB oyların yüzde 20,1’ini, PP-DB yüzde 15,2’sini aldı. Kırcali’de Hak ve Özgürlükler Hareketi DPS yüzde 62,9 ile açık ara önde.

Belediye başkanının daha ilk turda seçildiği şehirlerden bazıları Burgas, Stara Zagora ve Vratsa. Burgas’ta şimdiye kadarki belediye başkanı Dimitar Nikolov yeniden seçildi. Stara Zagora’da Jivko Todorov, Vratsa’da ise çok büyük bir arayla Kalin Kamenov üçüncü görev süresine seçilmiş oldu. Her üç belediye başkanı da GERB adayı olarak bu seçimlerde boy gösterdi.

Yine saat 19.00 itibari ile belediye meclis üyeleri seçimine katılım oranı Sofya’da yüzde 35,3, Plovdiv’te yüzde 32,9, Varna’da yüzde 40, Blagoevgrad’da yüzde 54,5 ve Kırcali’de yüzde 39,2.