Christoph Daum’dan Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe tarihinin en başarıı dönemlerinden birine imza atan Christoph Daum, uzun süredir akciğer kanserine karşı mücadele ediyor. Türk futbolseverlerin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Daum, Ali Koç’la ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti.

Christoph Daum: Onun için dua ediyorum

Maçkolik’e konuşan Daum, “Ali Koç benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve onun Fenerbahçe için neler yaptığını biliyorum. Sık sık eleştiriye maruz kaldı ama o Fenerbahçe ile devam etti. Bence pek çok başkan istifa ederdi. O Fenerbahçe’yi önemsiyor ve onun şampiyon olması için Allah’a dua ediyorum” dedi.

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Daum’dan Sergen Yalçın yorumu

Daum, eski öğrencisi Sergen Yalçın hakkında da konuştu. Alman futbol adamı, “Beşiktaş’ta o dönem dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Sergen Yalçın’la çalıştım. O dönem Juventus’tan Roberto Baggio dünyanın en önemli oyuncularından biriydi ancak Sergen de aynı potansiyele sahipti. Fakat Sergen kumarla ve atlarla çok ilgileniyordu” diye konuştu.

“Alex inanılmazdı”

Alex de Souza’nın tek ayağı takımdaki diğer 20 ayaktan daha fazla hisse sahipti. Asla öngöremeyeceğiniz beklenmedik şeyler yapardı. Vücudunda genetik bir şeyler var, inanılmaz.

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