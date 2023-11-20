Tahir Kıran Kadın Futbolcuya Küfür Etti!

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, ABB Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk’ı kastederek maç sırasında yerde kaldığı görüntüsünü paylaşıp, “Yatarak ancak o…. kazanır Maria” ifadelerini kullandı.

Kadın Futbol Süper Liginde mücadele eden Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı’nın başkanı Tahir Kıran küfürlü paylaşımı nedeniyle tepki topladı.

Maç sırasında yerde kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk’u hedef alan Kıran, ağır hakarette bulundu. Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında ABB Fomget ile Beylerbeyi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fomget, 1-0’lık skorla kazandı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tahir Kıran, önce Ovdiychuk’ın yerde kaldığı bir görüntüyü paylaştı.

Ardından Ovdiychuk’ı kastettiği paylaşımında kadın futbolcuya küfretti. Kıran paylaşımında, “Yatarak ancak o…. kazanır Maria” diye yazdı.

Bu paylaşım üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget’ten açıklama geldi.

Fomget’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Beylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran’ı şiddetle kınıyoruz. Kadın Futbol Takımımızın Süper Lig’de Beylerbeyi Spor’u 1-0 yendiği maçın ardından Beylerbeyi Spor başkanı Sn. Tahir Kıran, kişisel sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşmış, ardından attığı hikayede ise takımımızın haklı galibiyetine gölge düşürmeye çalışmış, takımımıza ve sporcumuz Olha Ovdiychuk’a hakaret etmiştir.

Takımının yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Sn. Tahir Kıran’ı esefle kınıyoruz!

Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir.

Bu tip spor ahlakına yakışmayan söylemler ancak söyleyene zarar verir. Burası sporun, dostluğun ve centilmenliğin egemen olması gereken kadın futbol camiasıdır.

Bu söylem ne camiamızın ne de milletimizin özünde yer almayan, insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur.

Türk kadın futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan, son şampiyon ve namağlup ünvanlarını koruyan, başkentimizin gözbebeği ABB FOMGET Takımımızı temsil eden; Başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze ve sporcularımıza karşı haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ve bu ifadelere uygulanacak yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm temsilcilerin dikkatine sunarız.”

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