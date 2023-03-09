Deniz Çakır evlilik için ilk kez konuştu!

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Deniz Çakır ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bilgehan Baykal’ın, bu yaz nikâh masasına oturacağı iddia edilmişti. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin, şu sıralar ev arayışında olduğu öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile Kuruçeşme’de objektiflere yansıyan yaşındaki 41 yaşındaki oyuncu, aşk hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyip, “Mutluyuz” açıklamasını yapmıştı.

Deniz Çakır, katıldığı programda çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Sunucu Fatih Altaylı, “Evleniyormuşsun” diyerek, ünlü oyuncuya gündemdeki evlilik konusunu sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Deniz Çakır, “Aniden insanların karşısına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama evet evlilik kararımız magazine düştü” yanıtını vererek, nikâh kararını doğrulamış oldu.

‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ gibi çok izlenen dizilerde kamera karşısına geçen, bir süredir ekranlarda olmayan Deniz Çakır, şimdilerde Sumru Yavrucuk ile ‘Tatavlada Son Dans’ isimli oyunuyla tiyatro sahnesinde yer alıyor.