Süleyman Soylu: Kahvaltılık, Eşofman İhtiyacı Var!

Depremin üzerinden 36 gün geçti ancak depremzedelerin yaşam şartları iyileştirilemedi. Bakan Süleyman Soylu ziyaret ettiği deprem bölgesinde vatandaşlara bağış çağrısı yapınca tepkiler de yükseldi.

Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra bölgenin ihtiyaçları artmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki gün önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaşayanlar için yardım listesi çıkarmıştı.

Soylu şunları kaydetti:

“Koli kuru gıda en çok ihtiyaç olanlardan bir tanesidir, ikincisi kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, şampuanından ıslak mendiline kadar ihtiyaç var. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık. Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin, gerek çadır olsun gerek konteynerler olsun standartlarını yükselmeye çalışıyoruz. Önümüz ramazan, iftarı var, sahuru var. Bunların da planlamalarını, hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki dördüncü ihtiyaç, burada yaşayan insanlarımızın eşofmana ihtiyacı var, terliğe, spor ayakkabı gibi ayakkabılara ihtiyacı var, kadın, erkek ve çocuk giysisine ihtiyaç var.”

Depremin ilk günlerinde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde ise toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanmıştı. Gecede devlet yetkililerinden, Türkiye’nin önde gelen üreticilerine kadar birçok isim bağışta bulunmuştu.

Soylu’nun açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı.