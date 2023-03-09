Kuruluş Osman Demirci Davud kimdir?

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Ahmet Yenilmez, Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Demirci Davud karakterini canlandırıyor. Sevilen dizideki karakterler kısa sürede ilgi gördü. Peki ama Ahmet Yenilmez hangi dizilerde oynadı?

Ahmet Yenilmez kimdir?

Ahmet Yenilmez, Türk tiyatrocu, aktör, şair ve yazardır. 1966’da Ordu’da doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı.