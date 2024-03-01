Pekmez Kardeşler, Çirkinler… 2 çete çökertildi!

Ankara’da düzenlenen Mahzen-1 operasyonunda “Pekmez Kardeşler”, İstanbul’daki başka bir operasyonda ise Çirkinler isimli çeteler çökertildi. Toplam 73 kişi gözaltına alındı.

Pekmez Kardeşler örgütünden 26 gözaltı

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarıyla birlikte 26 kişi gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Çok miktarda uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız 18 tabanca, 13 pompalı tüfek, çelik yelek ve fişek ele geçirildi.

Çirkinler çökertildi!

İstanbul merkezli iki ilde ise MAHZEN-2 operasyonu düzenlendi. Elebaşının firari Zuhat Altunç olduğu öğrenilen “Çirkinler” organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, silahlı tehdit, silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Arnavutköy’de uzun namlulu silahlarla saldırı eylemini gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu.

Ali Yerlikaya: Sarallar Çökertildi