Elazığ: Belediye Otobüsüne Zammın Gerekçesi “Minibüsler Zarar Etmesin”

AKP yönetimindeki Elazığ Belediyesi, toplu taşıma otobüslerine zam yaptı. Zammın gerekçesi ise tartışmalara yol açtı.

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre Elazığ Belediyesi’nin eylül ayı Meclis toplantısında belediye otobüslerine zam yapılması gündeme getirildi.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’ndan gelen zam talebi belediye meclisinde tartışmalara yol açtı.

Minibüs esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ücretlere zam yapıldığı, minibüslerde tam ücretin 10 TL’ye, öğrenci ücretinin ise 8 TL’ye yükseltildiği hatırlatıldı.

Esnaf odasının talebinde minibüsçülerin durumu aktarıldıktan sonra belediyeye ait toplu taşıma araçlarındaki ücretlerin de artırılması talep edildi. Oda belediye otobüslerinin tam ücretinin 9 buçuk, indirimli ücretin ise 7 buçuk liraya yükseltilmesini istedi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP”nin meclis üyesi Hikmet Behçet Susmaz, belediyenin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na bağlı bir kurum olmadığını hatırlatarak tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Belediye esnaf odalarının direktifleriyle ne zam yapar ne indirim yapar. Belediye esnaf odalarına bağlı bir kurum değildir. Belediye başlı başına bir kurumdur ve esnaf odaları, ‘ben minibüse zam yaptım siz de otobüse zam yapın ki rekabet ortamı hasıl olsun, vatandaşlar hep otobüse biniyor, minibüse binmiyor’ iddiasıyla belediyeye zam yapma baskısında bulunamaz. Böyle bir yetkisi de hakkı da yok. Bu müracaatları esnaf odaları yapıyor. Belediyenin bu konudaki görüşü nedir? Belediye otobüsleri zarar mı ediyor?”

Bu sözler üzerine AKP’li Meclis Başkanı Aydın Kara, belediye otobüslerinin ciddi manada zarar ettiğini ileri sürdü ancak sayı söylemedi.

İtirazlar üzerine Kara, “Tamam, zarar etmiyorum. Farzet ben kar elde etmek için fiyatları belirlemişim” dedi.

Diğer MHP’li üyeler de duruma tepki gösterdi. MHP’lilerin “Teklif komisyona gitsin, Elazığ Belediyesi zarar ediyorsa zam yaparız” teklifine karşın teklif komisyona götürülmedi.

Gündem maddesinin tartışılmasının ardından oylamaya geçildi. MHP üyelerinin red oyu verdiği gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre Elazığ’da belediye otobüs fiyatlarında tam ücret 9 TL’ye, indirimli ücret ise 7 TL’ye yükseltildi.

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