Yeniden Refah Partisi Yerel Seçim Kararını Açıkladı

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, partisinin 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimleri’ne tek başına gireceğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zor, partisinin yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaracağını açıkladı.

Milli Görüş’ün 1994 yılında devraldığı belediyelerde insanı yaşamın merkezine aldığını ileri süren Cengiz Zor şunları söyledi:

“Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta belediyecilikte inkılap yaşandı. Alt yapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzurevleri, aşevleri ve misafirhanelerin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük ve orta boy işletmelerin kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmete alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi gibi nitelikte pek çok hizmetin insanımızla buluşturulması milletimizde aşırı bir memnuniyet oluşturmuştur. Hatta memnuniyetten dolayı insanımız birbirlerine ‘Bu belediye başkanlarımız başkan ise, diğer başkanlık yapanlar ne idi?’ latifesini de yapmışlardır. İnsanımız Milli Görüş belediyeciliği ile adeta derin ve temiz bir nefes almıştır.”

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 3’e yakın oy aldığını hatırlatan Zor, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri’ne hazır olduklarını söyleyerek, “Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi’nden aday adaylığı başvurusunda bulunacak 30 yaş altı gençlerden ve yüzde 40 engelli vatandaşlardan özel katkı payı alınmayacağını da belirten Zor, sözlerini seçimlerin Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileyerek noktaladı.

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