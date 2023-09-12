Esenler’de Ev Sahibi Kiracı Cinayeti

İstanbul’un Esenler ilçesi kiracı ev sahibi cinayetine sahne oldu. Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma cinayet ile bitti.

Alınan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Serkan Akçiçek ile kiracısı Selahattin D. arasında tartışma çıktı. Ev sahibinin kiracıya bir süredir evden çıkması için baskı yaptığı öğrenildi.

Aynı konu nedeniyle dün akşam çıkan tartışmada ise Selahattin D., Serkan Akçiçek’i bıçakladı. Selahattin D. olay yerini terk etmezken, ağır yaralanan Serkan Akçiçek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri zanlı Selahattin D.’yi gözaltına aldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.