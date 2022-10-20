Fakıbaba AKP’den İstifa Etti, İşte Yeni Partisi

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba AKP milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti. Fakıbaba’nın İyi Parti’ye geçeceği bildirildi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fakıbaba, AKP’deki 20 yılında çok değerli arkadaşlarının olduğunu ve onlardan ayrıldığı için üzgün olduğunu belirterek “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum. pic.twitter.com/k7bXswRZeT — Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (@aefakibaba) October 20, 2022

Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün kentin değerli bir bölgesindeki arsasını satmasını eleştiren bir paylaşım yaparak şunları demişti:

“Sayın başkanım, her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki karı, birkaç kişi kazanacağına Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı? Sevgi ve saygılarımla.”

2004’te AKP’den belediye başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde aday gösterilmemiş ve Saadet Partisi’nin desteğiyle bağımsız aday olarak seçimi kazanmıştı.

Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa’da yaptığı temasları sırasında ekonomik sıkıntılara işaret ederek, iktidar kanadının görüşünün aksine ekonomik sıkıntı yaşandığını belirterek, “Sıkıntı var” açıklaması yapmıştı.

Fakıbaba, son dönemde özellikle AKP’li Büyükşehir Belediyesi ile ilgili arsa rantlarına zaman zaman tepkisini dile getiren açıklamalar yapmıştı.

Fakıbaba İYİ Parti’ye Geçiyor

Sözcü gazetesine konuşan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Çarşamba günü İYİ Parti’ye katılacağınız iddia edildi.” şeklindeki soruya “Doğrudur. Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum. Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba’ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti’ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum…” diye konuştu.

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