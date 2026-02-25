Gaziantep’te trafikte çocukların tehlikeli anları

Gaziantep‘te trafikte korku dolu anlar

Gaziantep’e üzerine uzandıkları bisikletle akrobatik haraketler yapan bir grup çocuk, hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye attı.

Trafikte bisikletle tehlikeli yolculuk yapan çocukların yürekleri ağza getiren o anları ise sürücünün kamerasına yansıdı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya binlerce yorum gelirken vatandaşlar son zamanlarda artan bu olaylara karşı ebeveynlerin ve yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde bisiklet süren bir çocuk, arabaya çarparak hayatını kaybetmişti.

Trafikte yaşanan korkun anlar böyle görüntülendi- Video