Mehmet Ali Çelebi’ye AKP Rozetini Erdoğan Taktı

AKP’ye katılan Ergenekon mağduru İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, Çelebi ve eşine daha fazla çocuk yapmalarını tavsiye etti.

Ergenekon kumpasında 41 ay hapis yatan, tahliye olduktan sonra CHP’nin milletvekili yaptığı Mehmet Ali Çelebi daha sonra istifa ederek Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne geçmişti. MP’den de istifa eden Çelebi son olarak AKP’ye katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Çelebi’nin yeni partisinin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında taktı.

Burada bir konuşma yapan Çelebi, milli konulardaki tutumları nedeniyle Cumhur İttifakı’na yakın olduğunu belirterek “Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım, siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz, bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye’nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmişti” diye konuştu.

“FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım” diyerek Erdoğan’a seslenen Mehmet Ali Çelebi, “Vücudum vatan toprağından, nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu silah arkadaşım görevinin başında. Ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. 40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu: Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan’dan Libya’ya, Suriye’den Irak’a, Azerbaycan’dan Yunanistan’a tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Çelebi ve Erdoğan Arasında Çocuk Diyalogu

Konuşma sonrasında Erdoğan ile Mehmet Ali Çelebi ve eşi arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Çocuklar kaç tane?

Çelebi: Bir tane efendim. (Eşini göstererek) Doktora… Kariyer…

Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri, çocuk da olmalı… Sayıları artırmak lazım.

Çelebi: Anladım.

Erdoğan: Allah’tan isteyelim… Devam… Çocuk çok önemli… Bak PKK’nın beş tane on tane on beş tane…

Mehmet Ali Çelebi AKP Saflarına Katıldı