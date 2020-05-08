Dünya

Fanusta akşam yemeği

09/05/2020
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Test aşamasındaki projede, müşteriler 2 kişilik cam kabinlerde ağırlanıyor ve garsonlar yüz koruyucu siperlik takarak yemek servisi yapıyor.

Müşterilerin birbirleriyle temas etmediği kabinlerin, haziran sonuna kadar rezerve edildiği açıklandı.

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