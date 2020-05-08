Rusya salgının yeni merkez üssü

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Rusya’da dört gün üst üste 10 binin üzerinde yeni vaka bildirildi. Pandemiyle mücadele merkezinin resmi açıklamasına göre dün son 24 saatte tespit edilen 10 bin 559 vakayla toplam hasta sayısı 165 bin 929 kişiye çıktı. Hayatını kaybedenler ise 86 kişinin daha vefatıyla toplamda 1.537’ye yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı 3.200 askere koronavirüs bulaştığını, tüm personelin testten geçirilmeye başlandığını duyurdu.

COVID-19 salgınında en fazla vakanın tespit edildiği başkent Moskova’nın Belediye Başkan Yardımcısı Peter Biryukov, iki kapalı spor salonuyla üç fuar alanının sahra hastanesine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

KABİNEDE ÜÇÜNCÜ VAKA

Rusya artan vaka sayılarıyla dünya sıralamasında ilk beşe yaklaşırken başbakan ve inşaat bakanından sonra Kültür Bakanı Olga Lyudmilova’nın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu arada valilerle salgınla ilgili durum değerlendirme toplantısı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Aldığımız önlemleri son derece temkinli, yavaş yavaş kaldırma yolunu seçeceğiz” dedi.