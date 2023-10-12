Halil Falyalı Cinayeti: İstenen Cezalar Belli Oldu

Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada savcı, sanıklar hakkında mütalaasını verdi. / Halil Falyalı Cinayeti

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın KKTC’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 36’ın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaa verildi.

Halk TV’de yer alan habere göre savcı sanıkların iki maktul için “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Halil Falyalı Cinayeti: Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat’ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

Yapılan soruşturma sonucu Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanmıştı.

Halil Falyalı Suikasti: Mahkemeden detaylar