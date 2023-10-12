Dilan Polat: MASAK Raporu Sonrası Neler Olacak?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile şirketleri hakkında çarpıcı bir rapor hazırladı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, ortaya atılan iddialar sonrasında neler yaşanacağına dair bir görüşlerini paylaştı.

Engin Polat ve sosyal medya ünlüsü eşi Dilan Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında “Kara para aklama ve vergi kaçırma” gibi birçok iddiayla ilgili rapor hazırladı.

Rapor 8 kişi ve 16 şirket hakkında hazırlandı. Raporda şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarını bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor.

Nedim Türkmen, Dilan Polat MASAK Raporu Hakkında Şunları Söyledi:

Sahte fatura düzenleyen şirketlere, düzenlenen sahte fatura tutarı üzerinden yüzde 2 komisyon geliri hesaplanır.

Hesaplanan komisyon geliri matrah kabul edilerek kurumlar ve katma değer vergisi tarhiyatı yapılır, 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir.

Ayrıca sahte fatura düzenleyen şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunulur.

Savcılık tarafından Asliye Ceza Mahkemesinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılır.

Bilerek sahte fatura kullanılmış ise; sahte fatura ile indirim konusu yapılmış olan katma değer vergisi, 3 kat vergi ziyaı cezası ile birlikte sahte belge kullanan firmadan tahsil edilir.

Olayın özelliğine göre kurumlar vergisi tarhiyatı da yapılabilir. Bilerek sahte fatura kullanan şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açılır.

Sahte fatura kullanan şirketler “matrah artırımı”nda bulunmuş ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak yapmışlar ise; haklarında vergi tarhiyatı yapılamaz. Ancak ceza davası açılır.

Suç gelirini aklama fiili tespit edilir ise; suç gelirine el konulur. Ayrıca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yöneticiler yargılanır. Örgüt söz konusu ise bu cezalar bir kat artırılır.

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