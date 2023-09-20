Haydar Arıcıoğlu Cinayeti: Alacak Verecek Kavgası Ölümle Bitti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde otomobil servisi sahibi Suat Beker ile arkadaşı Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek yüzünden çıkan tartışma ölümle bitti.

İstanbul Beyoğlu’nda otomobil servisi sahibi Suat Beker, alacak-verecek yüzünden tartıştığı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu’nu silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgilere göre cinayet Piyalepaşa Caddesi’ndeki bir otomobil servisinde meydana geldi.

Suat Beker’in sahibi olduğu iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu ile iş yeri sahibi Beker arasında borç meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Beker, Arıcıoğlu’na ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Haydar Arıcıoğlu’nu hastaneye kaldırdı.

Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suat Beker olayın ardından polise teslim oldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.