Yüksel Kocaman Rüşvet İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla bağlantılı olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’dan rüşvet aldığı öne sürülen Ankara eski Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’dan açıklama geldi.

Kocaman, kendisine lüks bir villa ve otomobil aldığı iddialarının doğru olmadığını ve yasal süreç başlatacağını belirtti.

Kocaman yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınan kişiden hediye olarak villa ve araba aldığıma yönelik oluşturulmaya çalışılan mesnetsiz, temelsiz, tümüyle yalandan ibaret maksatlı iftiralar sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu gerekmiştir. Benim Çayyolu’nda evim yoktur. Esenboğa yolundaki bayiden hiçbir zaman lüks araç almadım. Sosyal, görsel ve yazılı medya yoluyla bu haksız lekeleyici, mesnetsiz yalanları yazan, yaygınlaştıran kötü niyetli herkesle ilgili olarak suç duyuruları yapılıp, manevi tazminat davaları açarak, hem kendimin ve ailemin hem de mensubu olmaktan gurur duyduğum yargının onurunu koruyacağım.”