“Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, muhalefet ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları söyledi:

“Ömründe devlet yönetimine dair, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı’nın devleti yönetme sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu zatın öncelikle ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana, herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken hassasiyetin farkına varması gerekiyor.

Kağıthane’yi ‘Kağıttepe’ diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi söyleyeceklerim bekli biraz ağır olacak; ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir.

Madem sorumluluktan söz ediyoruz; öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası, ‘sorumluluk’ lafını ağzına en son alacak kişidir.

Kendi devletini; borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, ‘sorumluluk’ ifadesinin yanına yaklaşamaz.

Kendi devletini, ülkesini, mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı ‘sorumluluk’ kavramının yanından yöresinden bile geçemez.

Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil, ‘sorumluluk’ lafıyla yan yana gelemez.

Teröriste ‘terörist’, terör örgütüne ‘terör örgütü’ demek cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert, sorumluluktan söz edemez.

Ağzını her açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun ‘s’sinin bile yanına yaklaşamaz.

Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden ‘sorumluluk’ diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz.

Bu zatın ilk kez bir vizyon açıklayacağını ilan etmesinden biz memnuniyet duyarız. Bizim asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır.

Muhalefetle eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz. Muhalefet pozitif siyaset konusunda kararlı ise AK Parti grubundan Cumhur İttifakı olarak söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksikliklerini yüzlerine vurmayacağız, hiçbir gafları ile dalga geçmeyeceğiz.

Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir zayıflıklarının üzerlerine gitmeyeceğiz.

Türkiye eski siyaset tarzından çok yorulmuştur. Gençlerimiz desteksiz atıp tutmaktan, fanatizme dayalı siyaseti istemiyor.”