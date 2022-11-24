Metamfetamin Operasyonu: 3.5 Ton!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye’de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması? İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanımına ve sokaklarda yayılmasına dikkat çektiği metanfetamin, İstanbul’da 2019’da 224 kilogram, 2022’de şimdiye kadar 4.6 ton olarak ele geçirilmişti.