İş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu

İş insanı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri’nde çıkan tartışmada silahla vuruldu. Olayda yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Nedim Kaya silahla vuruldu

Olay, Mardin Tanıtım Günleri’nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı’ndaki fuar alanında saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Bacağından yaralandığı öğrenilen Kaya’ya ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Kaya’yı yaralayan şüpheli ise, etrafa ateş ederek geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tanıtım günlerinin yapıldığı alan ekipler tarafından boşaltılarak güvenlik önlemi alındı. İncelemelerin ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Nedim Kaya kimdir?

Mardin’de doğan Nedim Kaya, genç yaşta aile şirketlerinde çalışarak ticaret hayatına atıldı. Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat bölümünü tamamlayan Kaya, halen Nedim Kaya Şirketler Grubu’nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Kaya, İstanbul Mardinliler Derneği Başkanlığı, Mardinli İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. İstanbul Kuyumcular Odası ve TÜRSAB üyeliği de bulunan Kaya, 1990-92 yılları arasında Mardinspor Bakanlığı ve Mardinspor Onursal Başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuştur.