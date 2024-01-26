Kastamonu’da otobüs kazası: 6 ölü 33 yaralı

İstanbul’dan Sinop’a giden Türkay Turizm’e ait yolcu otobüsü Kastamonu Taşköprü yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkunç otobüs kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kastamonu otobüs kazası: Validen açıklama

Kastamonu Valisi Meftun Dallı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: