Kastamonu’da otobüs kazası: 6 ölü 33 yaralı
Kastamonu Taşköprü yolunda Türkay Turizm'e ait yolcu otobüsü devrildi. Kastamonu otobüs kazasında 6 kişi öldü 33 kişi yaralandı.
İstanbul’dan Sinop’a giden Türkay Turizm’e ait yolcu otobüsü Kastamonu Taşköprü yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Korkunç otobüs kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kastamonu otobüs kazası: Validen açıklama
Kastamonu Valisi Meftun Dallı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“İstanbul’dan Sinop’un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş.
Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda.
Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar.
Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir.
Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.”