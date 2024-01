Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek formüller

Kış mevsiminin gelmesiyle hastaneler dolup taştı. Enfeksiyon hastalıkları ve soğuk algınlığında yaşanan bu artış ise güçlü bir bağışıklık sisteminin olması gerektiğini ortaya koydu. Peki, güçlü bir bağışıklık sistemi için ne yapılır?

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi, vücudumuzun hastalıklara karşı korunma ve savunma mekanizmasını oluşturan bir sistemdir. Vücudumuzun içine giren yabancı mikroorganizmaları (bakteri, virüs, mantar gibi) tanıyarak onlarla savaşır ve hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

Zayıf bağışıklık sistemi belirtileri nelerdir?

Kan damarlarınız iltihaplanırsa parmaklarınızın, ayak parmaklarınızın, kulaklarınızın ve burnunuzun ısınması daha zor olabilir. Soğuğa maruz kaldığınızda bu bölgelerdeki cilt beyaza, ardından maviye dönebilir. Kan akışı geri döndüğünde cilt kırmızıya dönebilir.

2 ila 4 haftadan uzun süren ishal , bağışıklık sisteminizin ince bağırsağınızın veya sindirim sisteminizin iç zarına zarar verdiğinin bir uyarı işareti olabilir.

Otoimmün bir bozukluğunuz varsa, bu, bağışıklık sisteminizin vücudunuzu savunmak yerine ona saldırdığı anlamına gelir. Romatoid artrit ve lupus iki örnektir.

Otoimmün bozukluğu olan birçok kişi gözlerinin kuru olduğunu fark eder. Gözünüze bir şey kaçmış gibi kumlu, kumlu bir his hissedebilirsiniz. Veya ağrı, kızarıklık, lifli akıntı veya bulanık görme fark edebilirsiniz. Bazı insanlar üzgün olduklarında bile ağlayamadıklarını fark ederler.

Grip olduğunuzda olduğu gibi aşırı derecede yorgun hissetmek, vücudunuzun savunmasında bir şeyler olduğu anlamına gelebilir. Uykunun yardımcı olması pek mümkün değildir. Eklemleriniz veya kaslarınız da ağrıyabilir. Yine, bu şekilde hissetmenizin birçok başka nedeni olabilir.

Normalden daha yüksek bir sıcaklıkta çalışıyorsanız, bağışıklık sisteminiz aşırı çalışmaya başlıyor olabilir. Bu, yaklaşmakta olan bir enfeksiyon nedeniyle veya bir otoimmün rahatsızlığın alevlenmeye başlaması nedeniyle gerçekleşebilir.

Bazı durumlarda baş ağrıları bağışıklık sistemiyle ilgili olabilir. Örneğin, bir enfeksiyonun veya otoimmün hastalığın neden olduğu bir kan damarının iltihaplanması olan vaskülit olabilir .

Cildiniz vücudunuzun mikroplara karşı ilk bariyeridir. Görünüşü ve hissi, bağışıklık sisteminizin işini ne kadar iyi yaptığını yansıtabilir.

Kaşıntılı, kuru, kırmızı cilt, iltihabın yaygın bir belirtisidir. Ağrılı veya geçmeyen döküntüler de öyle. Lupuslu kişilerde sıklıkla burun ve yanaklarda kelebek şeklinde döküntüler görülür.

Eklemlerinizin içindeki astar iltihaplandığında, eklemlerin etrafındaki alan dokunulduğunda hassaslaşır. Aynı zamanda sert veya şişmiş olabilir ve birden fazla eklemde meydana gelebilir. Sabahları daha kötü olduğunu fark edebilirsiniz.

Bazen bağışıklık sistemi saç köklerine saldırır. Saç derinizde, yüzünüzde veya vücudunuzun diğer kısımlarında saç dökülürse alopesi Areata adı verilen bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz. Çıkan saç telleri veya kümeleri de lupus belirtisi olabilir.

Yılda iki kereden fazla (çocuklar için dört kere) antibiyotik almanız gerekiyorsa, vücudunuz mikroplara tek başına etkili bir şekilde saldıramayabilir.

Diğer tehlike işaretleri: Kronik sinüs enfeksiyonları, yılda dörtten fazla kulak enfeksiyonu geçirmek (4 yaşın üzerindeki herkes için) veya birden fazla zatürre geçirmek.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek formüller

Bağışıklığı güçlendirmek için tüm besin gruplarını içeren çeşitli ve dengeli beslenme modeli benimsemenin en doğru koruma yöntemi olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Asya Naz Al, bağışıklığı güçlendiren besinler hakkında bilgiler verdi.

“Antioksidanlar, hücre hasarını azaltabilir”

C vitamininin, antioksidan özelliklere sahip bir vitamin olduğunu söyleyen Dyt. Al, “Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir. C vitamini ayrıca bağışıklık hücrelerinin üretimi ve fonksiyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip vitaminlerden. Bu nedenle, yeterli C vitamini alımı, vücut savunma mekanizmasını güçlendirirken, hastalıklara karşı direnci de artırır. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi, çilek, ahududu, brokoli, kuşkonmaz ve yeşilbiber C vitamini içeren gıdalardır” dedi.

Çinko eksikliğine dikkat

Çinkonun, bağışıklık hücrelerinin üretimi, gelişimi ve aktivasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Dyt. Al, “Ayrıca, çinko antioksidan özelliklere sahip bir mineral olup, hücre hasarını azaltır ve bağışıklık sistemini destekler. Çinko eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, çinko içeren besinleri düzenli olarak tüketmek veya gerekirse bir doktor kontrolünde takviye almak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Çinko içeren gıdalar; dana, kuzu ve tavuk eti, istiridye, yengeç, karides ve soğuk su balıkları, nohut, fasulye, mercimek ve bezelye gibi baklagiller, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, fındık, süt, peynir, yoğurt ve yumurta sarısı” diye konuştu.

Probiyotiklerin önemi

Dyt. Al, şöyle devam etti:

“Probiyotikler, sindirim sistemimizdeki zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyerek bağırsak mukozasının bütünlüğünü korur ve bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı bir bağırsak florası, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Yoğurt, kefir ve turşu probiyotik içeren besinlerdir.

Omega-3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA bağışıklık sisteminin işlevi üzerinde olumlu etkilere sahip yağ asitlerinden. Bu yağ asitleri, vücutta iltihaplanma süreçlerini düzenler ve bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivasyonunu artırır. Omega-3 içeren besinler ise somon, ton balığı, ceviz, chia tohumudur.”

Sarımsak ve soğan tüketimine özen gösterilmeli

Sarımsak ve soğanın, içerdikleri biyo-aktif bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını belirten Dyt. Al, “İki bitki de antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Sarımsak, allicin adı verilen bir bileşen içerir. Allicin, antibakteriyel ve antiviral etkiler göstererek, enfeksiyonlarla mücadelede rol oynar. Bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırır. Soğan ise quercetin ve alliin gibi bileşenler içerir. Quercetin, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğundan bağışıklık sistemini destekler” ifadelerini kullandı.

“Zencefil vücutta iltihaplanmayı azaltabilir”

Zencefilin, gingerol adı verilen bir bileşen içerdiğini söyleyen Dyt. Al, “Gingerol, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikler, vücutta iltihaplanmayı azaltabilir ve bağışıklık sisteminin doğru çalışmasına destek olur. Zerdeçalın ana aktif bileşeni curcumin, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Curcumin, iltihaplanma üzerinde olumlu etkiler göstererek bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivasyonunu artırır” dedi.

“Demir eksikliği, bağışıklık sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını engeller”

Demirin, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için elzem minerallerden olduğuna değinen Dyt. Al, “Bağışıklık sistemi hücreleri, özellikle lenfositler ve makrofajlar, demiri kullanarak enfeksiyonlarla savaşır. Demir, bu hücrelerin üretimi ve aktivasyonu için gereklidir. Ayrıca, demir, vücuttaki oksijen taşınmasında ve enerji üretiminde de önemli bir rol oynar. Bağışıklık hücreleri enerjiye ihtiyaç duyar, bu nedenle demir eksikliği, bağışıklık sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını engeller. Bu nedenle, yeterli demir alımı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar ve enfeksiyonlara karşı daha etkili bir savunma mekanizması oluşturur. Dana ve kuzu eti, tavuk, hindi, yeşil mercimek, nohut, fasulye, bezelye, kabak ve ayçiçeği çekirdeği, ıspanak, pazı, karalahana gibi gıdalar demir içerir” diye konuştu.

Yeşil çay tüketmeyi ihmal etmeyin

Yeterli su tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Dyt. Al, “Su, hücresel işlevlerin sürdürülmesi için gereklidir. Hücrelerin düzgün çalışması, bağışıklık hücrelerinin uygun şekilde işlev göstermesine katkı sağlar. Aynı zamanda toksinleri ve atıkları vücuttan uzaklaştırarak bağışıklık sistemine destekler. Yeşil çay ise içeriğindeki antioksidan maddelerle bağışıklığı destekler. Bağırsak sağlığını destekleyen polifenoller içerir. Sağlıklı bir bağırsak florası, bağışıklık sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını destekler. Günde iki fincan tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.