Ekonomi
İstanbul’da ekmeğe zam yapıldı
İstanbul'da ekmeğe yüzde 23 oranında zam yapıldı.
İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınlarda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
İstanbul’da ekmek 8 TL
Oylama sonucunda İstanbul’da “1 kilogram ekmeğin fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Böylelikle ekmeğe yüzde 23 zam gelmiş oldu. İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 10 Ağustos’tan bu yana 6,5 liraydı.