İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Taksilere yüzde 51 buçuk, taksi indi bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.

Tam bilet 15 TL’ye, öğrenci bilet ise 7,32 TL’ye yükseldi. 777 TL olan aylık abonman fiyatı 1177 TL, öğrenci abonman fiyatı ise 212 TL olarak güncellendi.

UKOME toplantısıyla birlikte İstanbul’da toplu ulaşıma gelen zam oranı belli oldu. Toplu taşıma araçları yüzde 51,52 zamlandı.

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi.

Metrobüs fiyatı ise 22,15 TL’ye yükseldi.

İETT Zammı: En Az Yüzde 5.52 Zam

İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün ulaşıma zam gündemiyle toplandı. Toplantıdan çıkan sonuç ise yüzde 51,52 oranında zam oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, personel servisi işletmecileri yüzde 200, okul servisi işletmecileri yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam talebinde bulundu.

İBB yönetimi ise teklifini yüzde 51.52 olarak bildirdi.

Tartışmaların ardından İBB’nin teklifi kabul edildi.

Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam öngörülerek 40 TL’lik açılış ücretinin 70 TL’ye çıkması önerildi. Açılış ücretinin 12,65 TL’den 19.17 TL’ye, km ücretinin 8.51 TL’den 12.89 TL’ye çıkarılması istendi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

Zam teklifi kabul edildi.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki göstererek kontak kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

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