İstanbul’da iki bina çöktü: 11 kişi enkaz altına kaldı
İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması nedeniyle iki binanın çöktü ve 11 vatandaş enkaz altında kaldı.
İstanbul‘da korkunç olay
İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde, doğalgaz patlaması sonrası iki binanın çökmesi sonucu 11 kişi enkaz altına kaldı. Yürütülen çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşanan patlama sonunca çöktüğü belirtilen binada tam 11 kişi mahsur kaldı. Enkazda çalışan ekiplerin büyük çabası sonucunda tüm vatandaşlar enkaz altından çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları tamamlanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Patlama sonrası yaralanan vatandaşların tedavileri ise hastanelerde devam ediyor.