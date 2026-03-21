Düzce’de Down sendromlu Fırat hayallerini gerçekleştirdi

Düzce‘de Down sendromlu Fırat’n mutlu günü Düzce’de polis olma hayali kuran Down sendromlu Fırat’ın bu hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Fırat mutluluğunu, “Polis olmak istiyorum, başka hiçbir şey olmak istemiyorum. Polisler bana abilik yapıyor. Onlar benim canım ciğerim. Sürücüleri ‘Emniyet kemeri takın.’ diye uyarıyorum.” sözleriyle anlattı.

Down sendromlu Fırat en büyük hayali olan polisliği bir günlüğüne deneyimleme fırsatı elde etti. Polis ekipleriyle birlikte trafik denetimlerinde görev alan Fırat, sürücüler ile hem sohbet etti hem de denetim gerçekleştirdi.