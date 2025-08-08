İzmir’de boş araziye dökülen çöpler tepki çekti

İzmir Kemalpaşa’da ilçe genelinde toplanan çöplerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından transfer edilememesi üzerine boş bir araziye boşaltılması tepki topladı. Sıcak havanın etkisiyle bölgede kötü koku ve sinek istilası artarken, havadan görüntülenen çöp yığınlarının adeta sıradağları andırdığı görüldü.

İzmir’de çevre sağlığı tehlikede

Boş araziye rastgele dökülen çöpler, hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığı açısından ciddi tehditlere yol açıyor. Bölge sakinleri, koku ve sinek sorunundan şikayetçi.

Başkan Türkmen’den açıklama

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde çöp birikintileri oluşması söz konusu değildir. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır” dedi.

